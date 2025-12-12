Спортивный комплекс «Союз»
(ФОК «Солнечный»
Теплый Стан)

Москва

Спортивный комплекс «Союз» (ФОК «Солнечный» Теплый Стан)

О бассейне

Город: Москва
Адрес: ул. Теплый Стан, д.9, копр.9, Москва
Телефон: +7 (499) 444-14-78 добавочный 5770
Длина бассейна: 25 м
Вода: +28…28.5°С
Дорожек: 5
Длительность сеанса: 45 минут
Стоимость входа: 530 ₽* 550 ₽
* Цена при бронировании онлайн
Ближайшие сеансы: 13:00 14:30 15:15 16:00 16:45 20:30 21:15
В бассейне предусмотрены индивидуальные занятия с тренером в Школе плавания ЗАПИСАТЬСЯ
Для посещения бассейна необходима медицинская справка 083/4-89 Оформить справку
Распечатка билета не требуется При опоздании или неявке на выбранное время билет не сгорает
Купить билет на другие дни:
Расписание свободных сеансов • Загруженность сеансов онлайн

 Загруженность
Нет мест
Высокая
Cредняя
Низкая
ПТ, 12 декабря
07:00-07:45
07:45-08:30
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45…14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-19:45
19:45-20:30
20:30-21:15
21:15-22:00
СБ, 13 декабря
07:00-07:45
07:45-08:30
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45…14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-19:45
19:45-20:30
20:30-21:15
21:15-22:00
ВС, 14 декабря
07:00-07:45
07:45-08:30
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45…14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-19:45
19:45-20:30
20:30-21:15
21:15-22:00
ПН, 15 декабря
07:00-07:45
07:45-08:30
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45…14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-19:45
19:45-20:30
20:30-21:15
21:15-22:00
ВТ, 16 декабря
07:00-07:45
07:45-08:30
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45…14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-19:45
19:45-20:30
20:30-21:15
21:15-22:00
СР, 17 декабря
07:00-07:45
07:45-08:30
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45…14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-19:45
19:45-20:30
20:30-21:15
21:15-22:00
ЧТ, 18 декабря
07:00-07:45
07:45-08:30
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45…14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-19:45
19:45-20:30
20:30-21:15
21:15-22:00

Как добраться

Адрес: ул. Теплый Стан, д.9, копр.9, Москва
Метро: Тёплый Стан 920 м
Автобусная остановка: Улица Генерала Тюленева 25 450 м
На карте:

